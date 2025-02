Aktualisiert am 26.02.2025 - 14:16 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2025 - 14:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In Berlin sind 155 Afghanen mit Aufnahmezusagen für Deutschland gelandet. Laut Bundesinnenministerium sind mehr als die Hälfte der Passagiere des Charterflugs Teil des Bundesaufnahmeprogramms für besonders gefährdete Personen aus Afghanistan .

Aus der Union kam Kritik an der Aufnahme. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) kritisierte in der "Bild", Deutschland müsse eher Afghanen in ihre Heimat abschieben, anstatt nach Deutschland zu holen.