Von David Schafbuch Aktualisiert am 13.07.2022 - 13:08 Uhr Rishi Sunak: Der ehemalige britische Finanzminister möchte Boris Johnson in der Downing Street ablösen.

Rishi Sunak gilt im Moment als aussichtsreichster Kandidat, Boris Johnson als britischer Premier zu beerben. Doch sein Kurs ist riskant.

Es waren einfache Worte, die Rishi Sunak zu Beginn seiner Wahlkampagne am Dienstag verwendete. Ein "erwachsenes Gespräch" brauche das Land – darüber, "wo wir uns befinden, wie wir dorthin gelangt sind und was wir dagegen tun wollen." Vor allem müsse dieser Dialog mit den Bürgern geführt werden, "und es fängt damit an, dass wir zueinander ehrlich sind."

Was zu gewöhnlichen Zeiten eine Selbstverständlichkeit sein sollte, hat in diesen Tagen in Großbritannien Seltenheitswert. Nach Jahren voller Lügen, politischer Intrigen und Schlammschlachten mit Boris Johnson versucht Sunak, seine Kampagne als Neustart zu inszenieren. "Vertrauen wiederherstellen, die Wirtschaft wieder aufbauen, das Land wieder vereinen", sind die drei Wahlslogans des 42-Jährigen.

Rücktritt löste eine Lawine aus

Es klingt fast so, als wolle Sunak die Zeit zurückdrehen. Dabei hatte der 42-Jährige erst in der vergangenen Woche seinen Rücktritt aus Johnsons Kabinett als Finanzminister verkündet. Es habe zwischen ihm und Johnson unterschiedliche Auffassungen in der Finanzpolitik gegeben, stand in seinem Rücktrittsgesuch. Nahezu zeitgleich gab auch Gesundheitsminister Sajid Javid seinen Rückzug bekannt.