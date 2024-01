Aktualisiert am 22.01.2024 - 07:57 Uhr

Aktualisiert am 22.01.2024 - 07:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Konkurrent gibt auf – So reagiert Donald Trump

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat auf den Ausstieg seines schärfsten Widersachers bei den Republikanern reagiert. Er fühle sich "geehrt" von der Unterstützung durch Ron DeSantis. Der aus dem Präsidentschaftsrennen ausgestiegene Gouverneur von Florida hatte am Sonntag das Ende seiner Wahlkampagne verkündet.

Trump kommentierte dies mit Genugtuung. Es sei jetzt an der Zeit, "dass sich alle Republikaner hinter Präsident Trump versammeln", um bei der Wahl im November Amtsinhaber Joe Biden zu besiegen und dessen "katastrophale Präsidentschaft" zu beenden, erklärte das Wahlkampfteam des Rechtspopulisten am Sonntag. Ähnlich hatte Trump auch schon den Rückzug eines weiteren republikanischen Präsidentschaftskandidaten, Vivek Ramaswamy, kommentiert. Dieser war vor einer Woche nach der ersten Vorwahl in Iowa aus dem Rennen um die Kandidatur ausgestiegen.