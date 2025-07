Israel hat im Jemen Ziele der Huthi-Miliz angegriffen. Luftwaffe und Marine attackierten "Terrorinfrastruktur" der proiranischen Rebellen in den Häfen von Hodeida, Ras Isa und Salif, wie die israelische Armee am Sonntag mitteilte. Zudem griffen die Streitkräfte ein Kraftwerk in Ras Al-Kathib an. Die getroffenen Häfen würden von den Huthis genutzt, um Waffen aus dem Iran zu verschieben, "die für Terroreinsätze gegen den Staat Israel und dessen Verbündete genutzt werden", hieß es weiter. Der von den Huthis kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah berichtete ebenfalls über die israelischen Angriffe.