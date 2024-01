US-Präsident Joe Biden hat Donald Trump wegen vermeintlicher mentaler Aussetzer angegriffen. Biden und sein Wahlkampfteam veröffentlichten kürzlich einen Zusammenschnitt von Trumps Auftritten, in denen sich der ehemalige US-Präsident in einer Reihe von falschen oder verwirrenden Aussagen zu verheddern scheint.

In dem Videoclip erklärt Trump, dass Nikki Haley "für die Sicherheit verantwortlich" gewesen sei als das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 nach seiner verlorenen Wahl gestürmt wurde. "Sie hatte 10.000 Menschen unter sich", so Trump weiter. Offenbar verwechselt er seine Konkurrentin Haley mit der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Hinzu kommt: Auch Pelosi war nicht für die Sicherheitskräfte im Kapitol zuständig, auch wenn Trump das in der Vergangenheit mehrfach behauptet hat.