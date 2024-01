Im Wahlkampf von New Hampshire zeigt sich eine alte Stärke Trumps. Er bringt die einfachen Leute dazu, alles für ihn zu geben. Ein Besuch in seinem Hauptquartier.

Bastian Brauns berichtet aus Manchester, New Hampshire

Dreimal hintereinander tutet es im Telefon. Dann meldet sich eine männliche Stimme. Sie soll Brian Chase Prescott* gehören, 41 Jahre alt, Republikaner, wohnhaft in New Hampshire. Das zumindest zeigt die intern genutzte Wahlkampf-App "Campaign Sidekick" von Trumps Republikanern an. Die Stimme sagt: "Wenn das ein weiterer Scheißanruf von euch Freiwilligen ist, dann legt ihr verdammt noch mal sofort wieder auf!" Dann beendet ein Piepen diese automatisierte Mailbox-Ansage.

Brian Chase Prescott hat sich vorbereitet auf die Welle von Anrufen, die heute aus dem Hauptquartier von Donald Trumps Wahlkampfteam in der Lincoln Street 326 in Manchester über ihn hereinbrechen wird. Jugendliche, Familienväter, Rentnerinnen und Rentner sitzen hier an Tischen, starren auf ihre Smartphones, Tablets und Laptops. Sie wollen ihren Beitrag zum Sieg ihres Idols leisten. Einige tragen unter ihren roten Trump-Mützen Headsets oder Kopfhörer. Andere haben ihre Lautsprecher an. Ein Mann bringt Dunkin Donuts und Kaffee für alle.

Ohne Unterbrechung grast der "Campaign Sidekick"-Algorithmus die gesammelten Telefondaten und die Parteizugehörigkeiten von Hunderttausenden Menschen aus New Hampshire ab. Tuuuut. Tuuuut. Schallt es durch den Raum. "Hallo, hier ist Dylan* von der Trump-Kampagne", sagt ein Mann, der bisher für das Team von Vivek Ramaswamy gearbeitet hat. "Vergessen Sie auch nicht, morgen abzustimmen? Sie stimmen für Donald Trump? Ja? Dann danke ich Ihnen für die langjährige Unterstützung. Haben Sie noch einen schönen Tag." Tuuuut. Tuuuut. "Hallo, hier ist Mike* von Trumps Wahlkampfteam ..."

"Diese Anrufe sind wirklich wichtig"

Das Zentrum von Trumps MAGA-Bewegung ("Make America Great Again") in New Hampshire gleicht einem Callcenter, nur für Trump. An der Wand prangen Bilder von und künstlerische Versuche zu Trump. Auch das Motto des Bundesstaates New Hampshire, "Live Free or Die" (Lebe frei oder stirb), ist zu lesen. Hier kämpfen die sogenannten Volunteers 24 Stunden vor dem Ende um jede Stimme, obwohl der Sieg gegen Nikki Haley allen Umfragen zufolge bereits als sicher gilt. Aber das Signal, das Trump und sein Team aussenden wollen, soll Strahlkraft in die Nation und die ganze Welt haben.

Kein Zweifel soll mehr aufkommen: Er und niemand sonst wird wieder Präsident der Vereinigten Staaten werden. Gestern kam Trump persönlich vorbei. Weil er heute in New York vor Gericht wegen einer Verleumdungsklage der Frau erscheint, die er sexuell belästigt hat, will sein Sohn Donald Jr. die vielen Freiwilligen motivieren. Erinnerungsanrufe wie die in New Hampshire gehören schon lange zu amerikanischen Wahlkämpfen. Aber Trumps Team wirkt in diesen Tagen besonders motiviert. Der Abstand zu Nikki Haley soll so groß wie möglich ausfallen.