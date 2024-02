Wie würden Sie sich selbst definieren? Wer sind Sie?

Ich höre ständig den frustrierenden Satz von der Gefängnisverwaltung: "Ich sehe, Sie sind heute gut gelaunt …". Also bin ich wohl ein politischer Gefangener, der seine Familie, seine Arbeit und seine Kollegen sehr vermisst, aber gute Laune hat. Ich bin natürlich auch ein Leser. Die meiste Zeit des Tages verbringe ich mit einem Buch in der Hand.

Woran glauben Sie?

An Gott und die Wissenschaft. Ich glaube, dass wir in einem nicht-deterministischen Universum leben und einen freien Willen haben. Ich glaube, dass wir nicht allein in diesem Universum sind. Ich glaube, dass unsere Taten und Handlungen bewertet werden. Ich glaube an die wahre Liebe. Ich glaube, dass Russland glücklich und frei sein wird. Und ich glaube nicht an den Tod.