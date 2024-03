Am 7. Oktober haben Hamas-Terroristen unzählige israelische Frauen und Mädchen vergewaltigt, verstümmelt oder ermordet. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März kritisiert Dr. Remko Leemhuis, Direktor des American Jewish Committee Berlin, dass viele Frauen- und Menschenrechtsorganisationen dazu bis heute schweigen.

Wie schon seit über hundert Jahren werden auch an diesem 8. März weltweit Frauen auf die Straße gehen, um auf ihre Rechte und die nach wie vor bestehende Geschlechterdiskriminierung aufmerksam zu machen. Auch wenn die Forderungen der Frauen aufgrund ihrer jeweiligen Lebensrealitäten global höchst unterschiedlich sind, durfte man bisher davon ausgehen, dass die Ablehnung misogyner Gewalt alle verbindet.

Denn egal, wo auf der Welt Frauen leben, sind sie dieser ausgesetzt. Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 sind aber ernsthafte Zweifel angebracht, ob dieser Konsens auch gilt, wenn die Opfer sexualisierter Gewalt israelische bzw. jüdische Frauen sind.

(Quelle: AJC berlin) (Quelle: AMJ Berlin) Zur Person Dr. Remko Leemhuis ist Direktor des American Jewish Committee Berlin. Für die Organisation beschäftigt er sich vor allem mit den Themen Antisemitismus, Islamismus und Nahostpolitik.

An diesem Tag haben die Klerikalfaschisten der Hamas in ihrem antisemitischen Wahn nicht nur unterschiedslos 1.200 Menschen getötet, sondern ebenso brutale und sadistische Verbrechen an Mädchen und Frauen begangen. Viele Frauen- und Menschenrechtsorganisationen schweigen zu diesen Verbrechen bis heute, und das, obwohl die Beweise für diese Verbrechen erdrückend sind – haben die Terroristen ihre Taten doch selbst durch Bilder und Videos dokumentiert.

Zu denken ist hier etwa an die Videoaufnahmen der Deutsch-Israelin Shani Louk, die bereits am 7. Oktober selbst um die Welt gingen. Umgeben von bewaffneten Terroristen, liegt die junge Frau halb nackt auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks und wird wie eine Trophäe unter dem Jubel eines aufgehetzten Mobs durch Gaza gefahren. Besonders in Erinnerung bleibt hier, wie ein Jugendlicher, fast noch ein Kind, an den Wagen herantritt und auf den bereits regungslosen Körper der 22-Jährigen spuckt.

Video | Nach Hamas-Überfall vermisste Deutsche ist tot Player wird geladen Quelle: dpa

Oder an das Video, das die 19-jährige Naama Levy aus dem Kibbuz Nahal Oz zeigt. Die junge Frau ist an den Händen gefesselt, trägt keine Schuhe und wird von einem bewaffneten Terroristen unter "Allahu Akbar"-Rufen in ein Auto gezerrt. Ihre graue Jogginghose ist auf Schritthöhe blutdurchtränkt. Während wir im Falle Shani Louks leider Gewissheit haben, dass sie ermordet worden ist, befindet sich Naama Levy bis heute in der Hand der Hamas. Es ist nicht klar, ob sie überhaupt noch lebt.

Dass das Schicksal von Shani Louk und Naama Levy keine Einzelfälle waren, sondern dass die Terroristen der Hamas systematisch israelische Frauen und Mädchen verstümmelten, vergewaltigen und ermordeten, bestätigten nicht nur Ersthelferinnen und Ersthelfer sowie Überlebende, sondern auch Terroristen der Hamas, die von den israelischen Behörden inhaftiert werden konnten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Spätestens seit der #MeToo-Bewegung schien es Konsens zu sein, dass Frauen geglaubt werden muss, wenn sie von sexuellen Übergriffen berichten. Dieser Grundsatz gilt für viele der damaligen Protagonistinnen offensichtlich nur noch eingeschränkt. Denn nicht nur weite Teile der internationalen Gemeinschaft schwiegen zu den geschlechtsspezifischen Verbrechen der Hamas, sondern auch viele feministische Organisationen – zuweilen bis heute.

So dauerte es fast zwei Monate, bis sich UN Women zu den Gewalttaten der Hamas überhaupt äußerte. Wohlgemerkt eine Organisation, deren Mandat es ist, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Schlimmer noch als das Schweigen vieler Akteurinnen und Akteure, von denen man eine deutliche Verurteilung erwartet hätte, ist aber, dass mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt die Taten zum Teil relativiert oder gar geleugnet werden.