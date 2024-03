Anschlag in Russland Lukaschenko widerspricht Putin Von dpa 26.03.2024 - 20:08 Uhr Lesedauer: 2 Min. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko: Er vermutet, die Attentäter wollten nach Belarus. (Quelle: Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin/reuters) Kopiert News folgen

Der russische Präsident Putin beharrt darauf, dass die Ukraine hinter dem Anschlag in Moskau steckt. Belarus' Machthaber Lukaschenko widerspricht ihm nun.

Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau vor einigen Tagen wollten die Attentäter laut Aussage des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko möglicherweise in sein Land fliehen.

Als nach dem Angriff auf die Crocus City Hall am vergangenen Freitag bekannt wurde, dass die Täter mit einem Auto in das an Belarus grenzende russische Gebiet Brjansk fuhren, seien auch auf Seite des Nachbarlandes Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, sagte Lukaschenko laut staatlicher Nachrichtenagentur Belta am Dienstag.

Auf dem Weg nach Belarus?

Der autoritäre Langzeitherrscher der mit Russland verbündeten Ex-Sowjetrepublik führte demnach weiter aus: "Sie (die Terroristen) konnten deshalb nicht nach Belarus gelangen. Das haben sie gesehen. Deshalb sind sie umgekehrt und in Richtung ukrainisch-russische Grenze gefahren." Brjansk grenzt neben Belarus auch an die Ukraine, gegen die Russland seit mehr als zwei Jahren einen Angriffskrieg führt. Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet dagegen seit Tagen, die Männer hätten in die Ukraine fliehen wollen und seien dort erwartet worden.