Nach dem IS-Anschlag in Moskau haben Sicherheitskräfte einen Russen festgenommen. Er soll in Kasachstan Menschen rekrutiert haben.

In Kasachstan haben Sicherheitskräfte nach Polizeiangaben einen russischen Staatsbürger festgenommen, der Menschen für "bewaffnete Konflikte" rekrutiert haben soll. Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter hätten den 32-Jährigen am Donnerstag am Flughafen der Millionenstadt Almaty festgenommen, erklärte die kasachische Polizei am Samstag im Online-Dienst Telegram. Sein Flugzeug war demnach in Moskau-Wnukowo gestartet.