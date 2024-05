Bei einer Konferenz in Wien beschäftigen sich Forscher mit KI-Waffen. Sie ziehen einen drastischen Vergleich.

In Wien haben die Teilnehmer einer Konferenz zu Waffensystemen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) betrieben werden, am Dienstag ein internationales Regelwerk für deren Nutzung gefordert. "Wir haben die Verantwortung zu handeln und die Regeln zu erschaffen, die wir brauchen, um die Menschheit zu beschützen. Menschliche Kontrolle muss bei der Anwendung von Gewalt Vorrang haben", hieß es in der Abschlusserklärung der Konferenz, die dem UN-Generalsekretär übermittelt werden soll.