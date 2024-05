Aktualisiert am 11.05.2024 - 11:56 Uhr

In der Ukraine kämpfen auf russischer Seite immer häufiger auch verurteilte Straftäter. Ein russischer Häftling hat nun eine ukrainische Teenagerin umgebracht.

In der besetzten ukrainischen Region Luhansk soll ein ehemaliger russischer Häftling eine 17-jährige Ukrainerin umgebracht haben. Darüber berichtet die Zeitung "Novaya Gazeta Europe" nach Auswertung von Beiträgen auf dem Nachrichtendienst Telegram. Demzufolge soll der Tatverdächtige und zuvor wegen Mordes verurteilte Andrey Kurbasow als Soldat für die Kämpfe in der Ukraine angeworben worden sein und konnte so seiner Verurteilung entgehen.