Österreichs Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte am Montag das Kanzleramt in Wien. "Sie hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Liebe zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet!", schrieb Kanzler Karl Nehammer auf der Plattform X.