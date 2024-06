An der schwer befestigten Grenze zwischen Süd- und Nordkorea ist es erneut zu einem militärischen Zwischenfall gekommen. Bei dem Vorfall am Sonntag gaben südkoreanische Grenzposten Warnschüsse ab, nachdem mehrere nordkoreanische Soldaten kurzfristig die militärische Demarkationslinie in der Pufferzone zwischen beiden Ländern überschritten hatten, wie der Generalstab in Seoul am Dienstag mitteilte. Die Soldaten aus Nordkorea hätten sich sofort wieder über die Grenzlinie zurückgezogen, ohne dass "ungewöhnliche Aktivitäten" erkennbar gewesen seien, hieß es.