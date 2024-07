Aktualisiert am 16.07.2024 - 12:49 Uhr

Das EU-Parlament hat Roberta Metsola in ihrem Amt als Präsidentin des Parlaments bestätigt. Am Dienstag wurde sie mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt.

Die maltesische Politikerin Roberta Metsola tritt eine weitere Amtszeit als Präsidentin des Europäischen Parlaments an. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten sprach sich für die Christdemokratin aus.

Am Dienstag erhielt sie in der ersten Sitzung nach den Europawahlen in Straßburg im ersten Wahlgang 562 von 720 Stimmen. Die Parlamentspräsidentin sitzt den Plenarsitzungen vor und empfängt Staats- und Regierungschefs im Europaparlament.