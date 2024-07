Erdogan ohrfeigt kleinen Jungen – und gibt ihm dann Geld

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fiel international zuletzt dadurch auf, dass er Israel mit einer türkischen Invasion drohte und die Regierung Benjamin Netanjahus im gleichen Atemzug an das Schicksal des irakischen Diktators Saddam Hussein erinnerte. Das kam bei den israelischen Offiziellen nicht gut an.

Auch nicht gut aufgenommen wurde ein Video, das einen Auftritt Erdogans in der türkischen Provinz Rize zeigt. Dort hatte der AKP-Vorsitzende am Wochenende eine Rede anlässlich der Eröffnung eines sozialen Bauprojekts gehalten. Anschließend wurden Bürger aus der Region auf die Bühne geholt, um dem Präsidenten die Hand zu schütteln. Dabei kam es zu einer seltsamen Szene, wie auf Videos zu sehen ist, die in sozialen Medien kursieren.