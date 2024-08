Sie war 20 Jahre an der Macht

Sie war die weltweit am längsten amtierende Regierungschefin eines Landes – nun musste Bangladeschs "Eiserne Lady" in einem Helikopter fliehen.

Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina ist am Montag aus ihrem Heimatland ins Exil geflohen. Die 76-Jährige, die als "Eiserne Lady" bekannt ist und vier aufeinanderfolgende Amtszeiten absolviert hat, war die weltweit am längsten regierende Regierungschefin. Ihr Rücktritt folgt auf massenhafte Proteste, die derzeit das Land erschüttern.

Die Armee in dem südasiatischen Land kündigte eine "Revolution" an. "Wir werden eine Übergangsregierung bilden", sagte Armeechef Waker-Uz-Zaman in einer am Montag im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Dafür werde er mit den wichtigsten Oppositionsparteien sowie Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen – nicht aber mit der Partei von Hasina. Erste Gespräche fanden am Montag mit dem Präsidenten des Landes, Mohammed Shahabuddin, statt. Dieser bestätigte anschließend die Bildung einer Übergangsregierung.