13 Kilo Goldbarren "höchster Qualität" will der russische Zoll bei einem Deutschen gefunden haben. Gegen ihn wird ermittelt.

In Russland ist nach Behördenangaben ein Strafverfahren gegen einen Deutschen wegen des Vorwurfs des Goldschmuggels eröffnet worden. Der 58-jährige deutsche Staatsbürger habe versucht, "13 Kilogramm schwere Goldbarren höchster Qualität in seinem Wohnmobil illegal" ins Land zu schmuggeln, erklärte der russische Zoll am Montag. Es sei ein "Strafverfahren eingeleitet" worden. Der Erklärung waren Bilder hinzugefügt, auf denen zahlreiche Goldbarren unterschiedlicher Größe zu sehen waren. Einzelheiten zur Identität des Mannes nannte die Behörde nicht.