Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump schockierte im TV-Duell gegen Kamala Harris mit Aussagen über Immigranten im Bundesstaat Ohio.

In der Stadt Springfield würden haitianische Einwanderer Katzen und Hunde stehlen, um sie zu essen, behauptete Trump. Er habe Menschen im Fernsehen gesehen, die dies berichteten.

Einer der Moderatoren korrigierte Trump noch während der TV-Debatte: Es gebe keine glaubhaften Berichte über Haustiere, die von Immigranten verletzt oder getötet worden seien.

Auch Verwaltungsangestellte der Stadt bestritten Trumps Aussage.

Ein Vorfall außerhalb Springfields sei auf Social Media verzerrt dargestellt und von Vertretern der republikanischen Partei politisch instrumentalisiert worden.

t-online sprach mit Viles Dorsainvil, dem Präsidenten des Haitian Community Support and Help Centers. Das Support and Help Center leistet gemeinnützige Arbeit speziell für Geflüchtete und Einwanderer.

Dorsainvil berichtete, welche Auswirkungen Trumps Aussagen auf die Kommunikation und die Gemeinschaft in Springfield haben:



"Es schafft Angst und Verwirrung in der haitianischen Gemeinschaft. Es stiftet so viel Verwirrung, dass die Leute sich fragen, ob sie hier bleiben oder woanders hinziehen sollten, wo sie sich sicherer fühlen."

"Die Stadtverwaltung und die Polizei haben alle diese Behauptungen zurückgewiesen. Es ist nicht Teil unserer Kultur, Haustiere zu essen oder so etwas."



Bereits vor Trumps Behauptungen sei die haitianische Community immer wieder bedroht worden – jedoch nicht so häufig.



"Es gibt einige Leute, die glauben, dass wir nicht hier sein sollten. Sie schicken uns immer wieder Drohbriefe, aber so ist es nun mal. Und einige Leute glauben, dass wir hier sind, um die Vorteile der Sozialleistungen auszunutzen oder ihnen die Arbeitsplätze wegzunehmen. Aber wir sind nur hier, um einen Beitrag zur Wirtschaft der Gemeinde zu leisten und um sicherzustellen, dass wir zum Wohl der Gemeinde beitragen."



Seit Trumps Behauptungen habe sich die Lage deutlich verschlechtert:



"Gestern Abend hat jemand meine Kollegin angerufen, die Sie gerade in meinem Büro gesehen haben, und sagte ihr, sie solle die Gemeinde verlassen. Sonst könnte es hässlich werden. Also, solche Drohungen erreichen uns fast täglich."



Dorsainvil fordert, dass sich die Verantwortlichen für die Behauptungen bei der Gemeinschaft entschuldigen. Sich zu entschuldigen, sei kein Zeichen von Schwäche, sondern von gutem Charakter.

Bisher hat aber keiner der Verantwortlichen die Behauptungen als falsch anerkannt.