Luxusflugzeug aus Katar Trump spottet über Geschenk: "Es ist zu groß, ehrlich, viel zu groß"

Von t-online , cc Aktualisiert am 29.05.2025 - 06:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump weist seine Kritiker zurecht. (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP)

Donald Trump sieht nichts Verwerfliches in der Annahme eines Luxusflugzeugs aus Katar. Stattdessen zieht er über seine Kritiker her und maßregelt eine US-Firma.

Es war ein ausgefallenes Präsent, das die katarische Herrscherfamilie dem US-Präsidenten bei seiner Reise in die Golfregion vor zwei Wochen machte. Der Gast aus den USA bekam von den Scheichs ein Flugzeug geschenkt. Nicht irgendeines, sondern eine extragroße Version einer Boeing 747-8. Der Jumbojet ist mehr als fünf Meter länger als die Air Force One, Trumps jetziges Flugzeug, das er als US-Präsident nutzt. Die aktuelle Präsidentenmaschine stammt aus dem Jahr 1990.

Dass er das enorme Geschenk der Kataris überhaupt annahm, hat ihm viel Kritik eingetragen. Es sei ein Anzeichen von Korruption, der Präsident demonstriere in aller Öffentlichkeit seine Käuflichkeit, schallte es aus der demokratischen Opposition und von liberalen Medien entgegen. Doch davon will Trump nichts wissen. Das Flugzeug sei gratis, die Schenkung gehe an die amerikanische Luftwaffe, nicht an ihn selbst. Was könne man dagegen denn bitte einwenden, verteidigte er sich.

Am Mittwoch bekräftigte der 78-Jährige während einer Presserunde im Weißen Haus seine Haltung. Trump nannte den neuen Jet ein "wunderschönes, großes, großartiges, kostenloses Flugzeug für die Luftwaffe der Vereinigten Staaten". Dann wandte er sich erneut an seine Kritiker: "Sie wollten es so hinstellen: 'Oh, es ist doch Trumps Flugzeug'", sagte der Präsident und erlaubte sich einen Seitenhieb. "Oh, ja, sicher. Es ist sogar zu groß, offen gesagt, es ist viel zu groß". Er lachte.

Trump maßregelt Boeing für Verzögerungen

Auf die Frage eines Reporters, ob der Jet definitiv zur Air Force One, dem offiziellen Flugzeug des US-Präsidenten, werden wird, sagte Trump am Mittwoch nur, dass sich der Jumbojet in den USA befinde und "auf Militärstandard umgerüstet" werde.

Zu den Kosten für den Umbau konnte er keine Angaben machen. Er gab zu, dass er nicht wisse, wie viel für die Umrüstung im Budget veranschlagt werde, vermutete aber, dass sie "viel weniger als der Bau eines neuen Flugzeugs" koste.