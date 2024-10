Während der Iran am Dienstag einen großangelegten Angriff auf Israel durchführte und das Land mit bis zu 200 Raketen attackierte, brach in Berlin auf einer "pro-pälastinensischen Demonstration" Jubel aus. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet von Jubelszenen auf den Straßen der Hauptstadt.

"Hamas": Videos zeigen verstörende Szenen

Ein Sprecher der Berliner Polizei teilte mit, er könne Berichte über Jubel "weder bestätigen noch dementieren". Für den Abend waren in Berlin zwei propalästinensische Demonstrationen geplant, eine am Leopoldplatz in Wedding und eine am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Eine Bilanz der Demonstrationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.