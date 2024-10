In Lettland sind für junge Schüler künftig Mobiltelefone an Schulen außerhalb des Unterrichts verboten. Das Parlament in Riga beschloss am Donnerstag Änderungen am Bildungsgesetz, die Nutzung von Handys bis zur 6. Klasse zu verbieten, sofern sie nicht für den Lernprozess erforderlich sind. Das Verbot soll zum 31. Mai 2025 in Kraft treten. Bis dahin müssen die Schulen nach Vorgabe der Volksvertretung des baltischen EU-Landes ihre internen Regelungen für die Nutzung von Mobiltelefonen angepasst haben. In Lettland dauert das Schuljahr vom 1. September bis etwa Anfang Juni.