Schon lange spielt Trump mit der Idee einer dritten Amtszeit. Doch jetzt scheint er entschlossener denn je. Was steckt dahinter? Welche Schlupflöcher gibt es? Und was passiert, wenn er sich einfach über die Verfassung hinwegsetzt?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

"Wir werden vier weitere Jahre gewinnen", rief Trump bei einer Kundgebung in der amerikanischen Stadt Oshkosh, im Bundesstaat Wisconsin, mitten im Wahlkampf gegen Joe Biden. Das war im August 2020. Seine Anhänger, viele von ihnen mit den bekannten, roten MAGA-Baseballkappen, jubelten. "Und danach werden wir weitere vier Jahre anstreben, weil sie mein Wahlkampfteam ausspioniert haben. Also sollten vier Jahre nachholen dürfen", so Trump.

Schon bevor er also gegen Joe Biden verlor, hatte Trump die Saat dafür ausgelegt, seine Präsidentschaft über die verfassungsmäßigen Grenzen von zwei Amtszeiten hinaus zu verlängern. Schon damals verzückten seine provokanten Andeutungen über eine dritte Amtszeit seine Anhänger, während seine Kritiker sich darüber stritten, ob Trump das ernst meinte oder scherzte.

Fünf Jahre später hat der mittlerweile zum zweiten Mal gewählte Präsident den vermeintlich humorvollen Ton abgelegt. In einem bemerkenswerten Interview der NBC-Sendung "Meet the Press" hat sich Trump so deutlich wie nie zuvor über eine dritte Amtszeit geäußert. Dort sagte er ganz entschieden und ohne Interpretationsspielraum: "Nein, nein, ich scherze nicht."

Trump ging noch weiter und deutete an, es gebe "Methoden, mit denen man das tun könnte". Im Klartext heißt das, dass er nach Wegen sucht, das verfassungsrechtliche Verbot einer dritten Präsidentschaft zu umgehen. Eine Idee, die Donald Trump dabei vorschwebt: Sein heutiger Vizepräsident J. D. Vance könnte 2028 kandidieren, er selbst hingegen würde als Vize antreten. Nach dem Wahlsieg könnte Vance zurücktreten und die Präsidentschaft an Trump übergeben. Das sei aber nur eine Möglichkeit, sagte Trump, und fügte hinzu: "Aber es gibt auch andere." Welche er damit meinte, wollte er nicht ausführen.

So kam es zur Amtszeitbegrenzung

Dabei erscheint die Sachlage eindeutig und Trumps Vorhaben abwegig. Im 22. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung heißt es unmissverständlich: "Niemand darf mehr als zweimal in das Amt des Präsidenten gewählt werden und niemand, der länger als zwei Jahre der Amtszeit, für die ein anderer zum Präsidenten gewählt worden war, das Amt des Präsidenten innehatte oder dessen Geschäfte wahrnahm, darf mehr als einmal in das Amt des Präsidenten gewählt werden."

Doch diese Regel galt nicht immer. Der Zusatzartikel wurde erst im Jahr 1951 verabschiedet. Er war eine direkte Reaktion darauf, dass Franklin D. Roosevelt für vier Amtszeiten (von 1933 bis zu seinem Tod 1945) regierte. Grund dafür war unter anderem der Zweite Weltkrieg.

Während die Gründerväter beim Verfassungskonvent 1787 ausführlich über Amtszeitbegrenzungen für Präsidenten debattierten, entschieden sie sich letztlich dagegen, diese in das ursprüngliche Dokument aufzunehmen. George Washington schuf den Präzedenzfall für die Amtszeitbegrenzung, indem er nach zwei Amtszeiten freiwillig zurücktrat. Damit etablierte er eine wirkungsvolle Norm, die fast 150 Jahre hielt.

Nachdem Roosevelt dieses ungeschriebene Gesetz in Kriegszeiten missachtet hatte, befürchteten viele, dass künftige Präsidenten ihre Amtszeit ähnlich verlängern könnten. Das Schreckgespenst aus den Gründungsjahren der USA drohte plötzlich, real zu werden: eine "Wahlmonarchie".

Seitdem der 22. Zusatzartikel der Verfassung besteht, betonen Rechtsexperten stets mehrheitlich, dass er keinen Raum für Interpretationen lässt – auch nicht, wenn argumentiert wird, er würde nur auf direkt aneinander anschließende Amtszeiten zutreffen. Ein Präsident oder eine Präsidentin kann nur zweimal gewählt werden. Ob die Amtszeiten direkt aufeinanderfolgen oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

Diese Sorge treibt Trump um