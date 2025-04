Israel ist im jahrzehntelangen Nahost-Konflikt wiederholt mit dem Vorwurf konfrontiert worden, einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen. Nach dem Großangriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden militärischen Offensive Israels im Gazastreifen reichte Südafrika Klage beim Internationalen Gerichtshof ein. Die Regierung in Pretoria warf Israel vor, gegen die Völkermordkonvention zu verstoßen. Das Gericht in Den Haag erklärte in einem vorläufigen Urteil Anfang 2024, die Vorwürfe seien "plausibel". Israel wies die Anschuldigungen zurück.