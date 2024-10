Im Dezember 2023 wurde eine US-Militärbasis in Virginia 17 Tage lang von einer Drohnenflotte umflogen. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" beobachteten Militärangehörige mehrfach, wie Drohnen in den Luftraum über der Langley Air Force Base eindrangen. Die Basis beherbergt F-22 Raptor-Kampfjets, eines der fortschrittlichsten Tarnkappenflugzeuge der US-Streitkräfte. Trotz der wiederholten Verstöße bleibt weiter unklar, wer hinter den Drohnen steckt und welchen Zweck diese Einsätze verfolgten.

Mark Kelly, ein General der US-Luftwaffe, hatte berichtet, dass die Drohnen täglich einige Minuten nach Sonnenuntergang auftauchten und sichtbar als auch hörbar die Militärbasis umflogen. Die erste Drohne, so Kelly, war etwa 6 Meter lang und flog mit einer Geschwindigkeit von über 160 km/h in einer Höhe von etwa 900 bis 1200 Metern. Weitere Drohnen folgten, eine nach der anderen, insgesamt tauchten etwa "ein Dutzend oder mehr" Drohnen auf.

Russland und China im Verdacht

Offene Provokation

Da die Drohnen selbst keine unmittelbare Gefahr darstellen, ist es dem Militär gesetzlich untersagt, sie abzuschießen. Ein Abschuss könnte ein potenzielles Risiko für Truppen und Zivilisten darstellen. Ähnliche Drohnenschwärme wurden kürzlich in der Nähe der Edwards Air Force Base in Nevada gesichtet. Auch in diesem Fall konnte das Pentagon nicht feststellen, wer die Drohnen steuerte oder welche Absicht dahintersteckte. Die Ermittlungen dauern an.