Ermittler fanden in der Westukraine bei der Chefin einer medizinischen Kommission Bargeld in Millionenhöhe. Jetzt fliegen Dutzende Staatsanwälte auf.

Tausende Ukrainer verdächtigt

Bei Hausdurchsuchungen wurde Bargeld von umgerechnet über fünf Millionen Euro beschlagnahmt. Weitere Millionen wurden auf Konten, unter anderem im Ausland, entdeckt. Der Sohn der Ärztin leitete zudem den Rentenfonds in der Region und war damit für die Zahlung von Sonderrenten zuständig.

Nach Russland gehört die in die EU und in die Nato strebende Ukraine der Nichtregierungsorganisation Transparency International zufolge zu den korruptesten Staaten Europas. Im Zuge des seit mehr als zweieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieges wurden immer wieder Skandale aufgedeckt, in denen sich nicht zuletzt auch Militärs bereicherten.