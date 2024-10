Das Team des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll Listen mit Namen von Personen zusammenstellen, die in einer möglichen zweiten Trump-Regierung nicht als Mitarbeiter berücksichtigt werden sollen. Das berichtet das US-Politikmagazin "Politico".

Demnach stehen Namen von Personen auf den Listen, die mit dem politischen Entwurf des "Project 2025" in Verbindung stehen. Dabei handelt es sich um einen rechtsextremen und christlich-fundamentalistischen Plan, nach dem einige radikale Republikaner die USA umbauen wollen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Außerdem sollen Beamte, die aus Protest gegen Trumps Reaktion auf den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 zurückgetreten sind, und andere, die als illoyal gegenüber dem ehemaligen Präsidenten angesehen werden, keine Chance auf einen Job in Trumps möglicher nächster Verwaltung haben, so der Bericht. "Politico" bezieht sich dabei auf ehemalige Beamte aus dem Umfeld des Ex-Präsidenten.