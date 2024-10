Aktualisiert am 23.10.2024 - 17:40 Uhr

Terror in Ankara

Das Rüstungsunternehmen Tusas in Ankara wurde offenbar Ziel eines Terroranschlags. Der Staatskonzern übernimmt eine wichtige Funktion für die türkische Regierung.

Bei einem Anschlag auf dem Gelände der Rüstungsfirma Tusas in der türkischen Hauptstadt Ankara sind Regierungsangaben zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 14 Menschen verletzt worden, erklärte Innenminister Ali Yerlikaya auf der Plattform X. Medien veröffentlichten Aufnahmen, auf denen mutmaßliche Attentäter mit Schusswaffen zu sehen waren.

Doch was ist Tusas für ein Unternehmen? Die Turkish Aerospace Industries (TAI bzw. auf Türkisch: Tusas) wurde im Jahr 1984 gegründet. Der Konzern ist auf die Entwicklung und Herstellung von militärischen und zivilen Luft- und Raumfahrtsystemen spezialisiert.

Das Unternehmen produziert unter anderem Kampfjets, Drohnen, Satelliten und Hubschrauber. Tusas spielt eine zentrale Rolle in der türkischen Verteidigungsindustrie und arbeitet sowohl für das türkische Militär als auch für internationale Kunden.

Es soll insbesondere dafür sorgen, dass die Türkei in Rüstungsfragen unabhängiger vom Ausland wird. Auch deshalb ist Tusas ein Staatskonzern – eine Tochtergesellschaft der staatlichen Agentur für Verteidigungsindustrie – damit die türkische Regierung entsprechend mitreden kann. Zwischenzeitlich war das Unternehmen in privater Hand. Unter anderem hielt der Rüstungskonzern Lockheed Martin Anteile an dem Unternehmen.