In der Türkei sind bei einem Anschlag auf dem Gelände eines Rüstungsunternehmens mindestens fünf Menschen getötet worden. 22 weitere seien bei dem Angriff in einem Außenbezirk der Hauptstadt Ankara verletzt worden, teilte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya mit. Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete den Vorfall auf der Plattform X als "feigen Anschlag" auf ein Zugpferd der türkischen Verteidigungsindustrie.

Am Nachmittag war am Eingangstor des staatlichen Konzerns ein Taxi explodiert, berichtet unter anderem die türkische Zeitung "Hürriyet". Danach hätten sich die Eindringlinge einen Schusswechsel mit dem Sicherheitsdienst geliefert.

Anschlag auf "Augapfel" der heimischen Verteidigungsindustrie

Schwere Anschläge von mehreren Gruppen in der Vergangenheit

In der Türkei haben in der Vergangenheit sowohl der IS, die linksextremistische Revolutionäre Volksbefreiungsfront DHKP-C als auch die PKK schwere Anschläge verübt, auch in Ankara. Im Oktober 2023 etwa hatte sich ein Selbstmordattentäter vor dem Innenministerium in Ankara in die Luft gesprengt, zwei Beamte wurden verletzt. Die PKK bekannte sich damals zu dem Anschlag. Die türkische Regierung reagierte mit Dutzenden Festnahmen innerhalb der Türkei und Luftschlägen im Nordirak, wo das PKK-Hauptquartier liegt.