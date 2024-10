Aktualisiert am 29.10.2024 - 13:39 Uhr

Aktualisiert am 29.10.2024 - 13:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im Iran wurde ein Deutscher hingerichtet. Was steckt hinter der Begründung des Regimes?

Der Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd wurde am Montag hingerichtet – das hat die iranische Justiz online bekannt gegeben. Als Reaktion wird international Kritik an der Hinrichtung und dem unfairen Verfahren laut. Das schon im Januar 2023 gefällte Urteil wurde mit dem nicht klar definierten Vergehen "Verdorbenheit auf Erden" ("corruption on earth") begründet.