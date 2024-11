Videotranskript lesen

Dieses chinesische Schiff wird verdächtigt, Internetkabel in der Ostsee beschädigt zu haben.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen es am Dienstagmittag auf dem Rückweg Richtung Osten.

Schiffe der dänischen Marine hatten am Dienstag über mehrere Stunden die Verfolgung aufgenommen und das Schiff schließlich festsetzen können.

Das sollen auch Daten der Schiffsüberwachung “Vesselfinder” zeigen. Den Daten zufolge liegt das Schiff derzeit nördlich der dänischen Insel Seeland. Das Patrouillenboot "P525" der dänischen Marine hält sich in unmittelbarer Nähe auf.

Das chinesische Schiff “Yi Peng 3” soll zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Sabotage, bei der zwei Unterseekommunikationskabel beschädigt wurden, im betroffenen Gebiet unterwegs gewesen sein.

Eines der Kabel verbindet Finnland über Deutschland mit dem europäischen Festland, das andere verbindet Litauen mit der schwedischen Insel Gotland.

Deutsche, dänische und schwedische Behörden haben die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.