Umfrage: Linke ziehen an den Grünen vorbei

Die Grünen verlieren weiter an Zustimmung. Jetzt werden sie laut einer neuen Umfrage von links von einer anderen Oppositionspartei überholt.

Die Linke hat die Grünen in einer bundesweiten Umfrage des Instituts INSA für die "Bild am Sonntag" überholt. Im neuen Sonntagstrend steigt die Linke auf 11 Prozent (plus ein Punkt zur Vorwoche), die Grünen fallen auf 10 Prozent (minus ein Punkt). Damit landet die ökologische Partei zum ersten Mal seit 2017 hinter den Linken.