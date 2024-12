Aktualisiert am 02.12.2024 - 08:48 Uhr

Zwei junge Frauen in Teheran (Archivbild): Wer im Iran als Frau das vorgeschriebene Kopftuch nicht trägt, lebt gefährlich. (Quelle: IMAGO/Rouzbeh Fouladi)

Hohe Geldstrafen bis hin zu Ausreisesperren – all das, damit Frauen im Iran ein Kopftuch tragen. Das neue Gesetz löst landesweit Empörung und Kopfschütteln aus.

Im Iran ruft das neue Kopftuchgesetz landesweit Empörung, Wut und auch Kopfschütteln hervor. Frauen drohen bei Nichtbeachtung der Verschleierungspflicht unter anderem hohe Geldstrafen, die Verweigerung von öffentlichen Dienstleistungen, Ausreisesperren und im Extremfall auch Haftstrafen, wie aus dem Gesetzestext hervorgeht, den mehrere Medien veröffentlichten. Auch Läden und Restaurants, deren Kundinnen die Kopftuchpflicht nicht berücksichtigen, sollen geschlossen werden, Taxifahrern droht demnach ein Fahrerlaubnisentzug. Das Parlament in Teheran soll das Gesetz demnächst offiziell verabschieden.

In den sozialen Medien wurde das neue Gesetz als eine "Kriegserklärung" gegen die Frauen im Land bezeichnet und scharf verurteilt. Das Parlament wolle das Land in ein großes Gefängnis verwandeln, schrieben Nutzer und verglichen das islamische Klerussystem mit der islamistischen Taliban-Regierung in Afghanistan.