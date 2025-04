Ex-DFB-Keeper will offenbar 1860 kaufen

Von afp Aktualisiert am 15.04.2025 - 08:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zwei gefangen genommene Chinesen wurden in Kiew der Presse vorgeführt. (Quelle: IMAGO/Maxym Marusenko)

Ihre Festnahme durch ukrainische Truppen an der Front erregte international Aufsehen. Nun appellieren zwei chinesische Soldaten an ihr Heimatland.

Die beiden Chinesen, die beim Kampf für Russland von der Ukraine festgenommen wurden, haben bei einer in Kiew abgehaltenen Pressekonferenz ihre Hoffnung auf eine Rückkehr nach China ausgedrückt und ihre Landsleute vor einer Teilnahme am Ukraine-Krieg gewarnt. "Ich hoffe, dass China mich mit Russland und der Ukraine austauschen und nach China zurückbringen kann", sagte einer von ihnen bei der Veranstaltung am Montag.

Beide Soldaten sprachen in Militärkleidung und Handschellen auf Mandarin vor Journalisten. An ihrer Seite standen bewaffnete und maskierte ukrainische Soldaten. Es war nicht ersichtlich, ob die chinesischen Soldaten sich freiwillig äußerten. Die beiden Männer sagten, sie seien bei Kämpfen in der ostukrainischen Region Donezk gefangen genommen worden. Sie hätten sich aufgrund von Online-Rekrutierungsanzeigen der russischen Armee angeschlossen. Verbindungen zur chinesischen Regierung wiesen sie zurück.

Die Ukraine hatte die Gefangennahme der beiden Chinesen in der vergangenen Woche bekannt gegeben. Peking bestritt jegliche Beteiligung an ihrer Rekrutierung für die russische Armee.