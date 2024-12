Man könnte an dieser Stelle jetzt viel über Marine Le Pen schreiben. Warum die Führungsfigur des rechtsextremen Rassemblement Nationale (RN) etwa die Regierung nur deshalb stürzen wollte, weil ihr möglicherweise die Zeit davonrennt. Le Pen könnte im März wegen Veruntreuung verurteilt werden und wäre dann bei einer Präsidentschaftswahl nicht mehr zugelassen.

Man könnte auch über das Linksbündnis reden, das der Regierung von Premier Barnier nie eine Chance gegeben hat. Aber um Sachpolitik ging es beiden Rändern zu keinem Zeitpunkt, als sie sich am Mittwochabend dazu entschieden, gemeinsam die französische Regierung nach nur drei Monaten zu stürzen. Doch die Zerstörungswut der politischen Ränder dürfte in Frankreich nur eine Randnotiz sein. Denn der eigentliche Verantwortliche für dieses Votum heißt nicht Barnier, sondern Emmanuel Macron .

Ich oder das Chaos

Der französische Präsident war einst angetreten, um die politische Mitte zu stärken. Zweieinhalb Jahre vor dem Ablauf seiner zweiten Amtszeit zeigt sich, dass Macron mit diesem Versprechen krachend gescheitert ist. Stattdessen hat der Präsident Frankreich in die Unregierbarkeit geführt.

Das politische Chaos konnte Macron nicht verhindern, er hat es im Gegenteil nur noch mehr angefacht: Die traditionellen Parteien der Mitte wurden durch seine neue Bewegung "Renaissance" zerrieben, die Ränder links und rechts geben mittlerweile den Ton an. Wenn Macron einst die Mitte war, so ist er heute auch einer der Gründe, warum sich mittlerweile immer weniger Franzosen dort politisch beheimatet sehen. Denn Macron wird im eigenen Volk schon lange vorgeworfen, dass es ihm an Bodenhaftung fehle. Einfacher Abgeordneter oder Kommunalpolitiker war der Absolvent von Eliteschulen und spätere Investmentbanker nie. Die erste Wahl, die er gewann, war die Präsidentschaftswahl 2017.