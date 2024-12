Ein britischer Verteidigungsstaatssekretär warnt Medienberichten zufolge, dass die Armee seines Landes im Falle eines großen Krieges schnell an ihre Grenzen kommen könnte. Bei einem Krieg ähnlich wie in der Ukraine könne die Armee in sechs Monaten bis zu einem Jahr verbraucht sein, sagte Alistair Carns der Zeitung "Times", der Rundfunkanstalt BBC und dem Fernsehsender Sky News zufolge.

Russland verliere derzeit etwa 1.500 Soldaten am Tag, die in der Ukraine getötet oder verwundet würden, sagte Carns demnach bei einer Konferenz in London. Er ist im Verteidigungsministerium für Veteranenangelegenheiten zuständig. "In einem großen Krieg – keiner begrenzten Intervention, sondern ähnlich wie in der Ukraine – wäre unsere Armee zum Beispiel bei den derzeitigen Todeszahlen – als Teil einer breiteren, multinationalen Koalition – in sechs Monaten bis zu einem Jahr verbraucht", sagte er den Medienberichten zufolge.