In Melbourne haben maskierte Personen in einer Synagoge Feuer gelegt. Während des Angriffs waren Menschen im Gebäude.

In Australien haben zwei Maskierte ein Feuer in einer Synagoge in einem Vorort im Südosten von Melbourne gelegt. Der Brand sei am Freitagmorgen gegen 4 Uhr (Ortszeit) ausgebrochen, erklärte die Polizei. Die Synagoge in Ripponlea sei "erheblich beschädigt" worden. Zum Tatzeitpunkt waren bereits Menschen in dem Gebäude.