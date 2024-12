Baschar al-Assad: Der frühere syrische Machthaber soll mittlerweile in Moskau angekommen sein. (Archivbild) (Quelle: -/SANA via AP/dpa/dpa-bilder)

Baschar al-Assad ist nach dem Sturz offenbar in Moskau angekommen. Putin soll ihm Asyl gewährt haben – so könnte Assad dorthin geflohen sein.

Spekulationen über Absturz Assads

Assad könnte demnach mit einem Transportflugzeug des Typs "Iljuschin 76-T" am Sonntagmorgen um etwa 5 Uhr in Damaskus losgeflogen sein. Nachdem sie die Stadt Holms überflogen hat, soll die Maschine an Höhe verloren haben – und dann um 7.000 Meter abgesunken sein. Dann ist das Signal abgerissen. So kam es wohl zu den Spekulationen über einen möglichen Absturz. Möglicherweise ist das Flugzeug aber nur deshalb tiefer geflogen, weil es eigentlich auf einem Militärflughafen landen wollte.