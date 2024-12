Tausende weiterhin unter der Erde

Auf Videos, die sich über soziale Medien verbreiten, sind Wände voller Bildschirme zu sehen. Sie zeigen unzählige kleine Livebilder von Überwachungskameras in denTrakten von Saidnaya. So sehen die Rettungskräfte, was in den Zellen vor sich geht – aber wissen nicht, wo sie sich befinden oder wie sie diese erreichen können. Gleichzeitig dürften die Gefangenen noch nichts davon wissen, dass ihr Land nicht mehr von Assads Leuten regiert wird, die sie einst eingesperrt und überwacht haben.