Der künftige Präsident Donald Trump (Archivbild): Er steht in vielen Bereichen für eine andere Politik als seine Amtsvorgänger. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Trump hat im Wahlkampf signalisiert, eine Eskalation im Nahen Osten um jeden Preis vermeiden zu wollen. Jüngste Berichte über das iranische Atomprogramm scheinen in seinem Team nun jedoch Sorgen geweckt zu haben.

Der Iran soll demnach über genügend hoch angereichertes Uran verfügen, um vier Atombomben zu bauen. Experten gehen davon aus, dass es nur wenige Tage dauern würde, diesen Vorrat in waffenfähigen Kernbrennstoff umzuwandeln. Zuvor waren die USA davon ausgegangen, dass es mehrere Monate dauern würde, bis der Iran über eine Atomwaffe verfügt.

Berater erarbeiten zwei Strategien

Das Trump-Team arbeitet dem "Wall Street Journal" zufolge an zwei Strategien, mit denen mehr Druck auf Teheran ausgeübt werden soll. Die erste Option besteht demnach darin, Teheran mit militärischer Gewalt zu drohen und die Sanktionen zu verschärfen – und den Iran so zur Zustimmung zu einer diplomatischen Lösung zu bewegen. Eine ähnliche Strategie verfolgte Trump in seiner ersten Amtszeit gegenüber Nordkorea, jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Sein Team scheint zu befürchten, dass Sanktionen nicht mehr ausreichend Druck auf Teheran ausüben.