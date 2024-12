Jetzt greift Musk in die europäische Politik ein

Elon Musk mischt sich weiter in die Politik ein. Er soll eine Großspende für die Partei von "Mr. Brexit" planen.

Elon Musk hat der rechtspopulistischen britischen Partei Reform UK seine Unterstützung versichert und spricht mit Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage über eine Spende. "Er ist überzeugt, das Mutterland der englischsprachigen Welt sei in großen Schwierigkeiten", schrieb Reform-Parteichef Farage über ein Treffen mit Musk in Florida in der britischen Zeitung "Telegraph".