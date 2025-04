An welche Sendungen denken Sie dabei?

Ein gutes Beispiel ist die neue Sendung "Klar" mit der Moderatorin Julia Ruhs in der ARD. Mit journalistischen Qualitätsstandards hat die nichts zu tun. Die Eigendarstellung, sich als erste Sendung kritisch mit Migration auseinanderzusetzen, ist bizarr. Demokratische Parteien und viele Medien haben sich in den letzten Monaten schließlich die Migrationsfeindlichkeit der AfD angeeignet. In den Talkshows wurde ständig über Migration gesprochen – nahezu ausschließlich in Zusammenhang mit Kriminalität.

Welche Gefahr birgt das?

Es ist ein Fehler, rechtsextreme Politiker in Talkshows einzuladen. Verfassungsfeindliche Positionen werden damit normalisiert. Als ob es bloße Meinungen wären, über die man diskutieren kann. Die Vorstellung, diese Leute inhaltlich zu entzaubern, ist trügerisch. Das funktioniert nicht. Weder in den Medien noch in der Politik.

Sie spielen auf Ideen in der Union an, die AfD politisch mehr einzubinden, um sie politisch zu stellen?