Maye Musk ist "fast jeden Monat" im Land Sie ist Musks und Trumps Geheimwaffe in China

Von t-online , jse 26.12.2024 - 07:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elon (r) und Maye Musk (Archivbild): Die Mutter des Milliardärs ist in China beliebt. (Quelle: IMAGO/John Nacion)

Maye Musk hat sich in China eine treue Anhängerschaft aufgebaut und unterstützt so die Geschäftsinteressen ihres Sohnes. Sie wird als Brücke gesehen – auch zu Donald Trump.

Maye Musk hat sich in den letzten Jahren in China eine bemerkenswerte Fangemeinde aufgebaut. Die 76-jährige Mutter von Elon Musk wird in der Volksrepublik nicht nur als Model und Ernährungsberaterin geschätzt – sondern auch für ihre Verbindungen zu ihrem berühmten Sohn und damit Donald Trump. Dies berichtet der britische "Guardian" in einer ausführlichen Analyse.

Die Seniorin besucht das Land eigenen Angaben zufolge "fast jeden Monat" und wird von vielen als "geheime Waffe" ihres Sohnes angesehen, um dessen geschäftliche und politische Ambitionen in China zu fördern. Elon Musk selbst unterhält mit Tesla enge Geschäftsbeziehungen in China, wo sich die größte Fabrik seines Unternehmens befindet. Gleichzeitig hat Musk durch seine Nähe zu Donald Trump enge Verbindungen zur US-Regierung und insbesondere zum Verteidigungsministerium.

Musks Mutter ist ein beliebtes Werbegesicht in China

Elon Musks Mutter präsentiert sich in China als unabhängige, weltgewandte Persönlichkeit. Ihre Biografie, "A Woman Makes a Plan", erfreut sich großer Beliebtheit und wird von Kommentatoren auf der chinesischen Social-Media-Plattform Douban gefeiert. Die Frau, die in den USA sowohl online als auch in TV-Interviews immer wieder gegen Kritiker ihres erwachsenen Sohnes wettert, gilt vielen als Vorbild. "Diese erstaunliche Frau hat sich von einer Hausfrau, die häuslicher Gewalt ausgesetzt war, zu einem weltberühmten Supermodel entwickelt und dabei drei Milliardäre großgezogen", schrieb ein Nutzer auf der chinesischen Plattform Weibo.

Maye Musk hat in China einen Namen – nicht nur wegen ihrer familiären Verbindungen, sondern auch wegen ihrer Arbeit als Werbegesicht. Die 76-Jährige warb unter anderem für die chinesischen Marken Oppo und AISE Baobao. Zudem war sie für die Modeunternehmen JNBY und Fila tätig.

Maye Musk ist "silver influencer"

Durch ihre Aktivitäten auch auf sozialen Medien hat Maye Musk an Reichweite gewonnen. Auf Xiaohongshu, einer Plattform, die insbesondere bei jungen Frauen beliebt ist, hat sie über eine halbe Million Follower. Sie gilt als "silver influencer" – also eine ältere Frau, die "graziös altert". Diese "silver influencers" werden in China zunehmend geschätzt.