Die technologische Vorherrschaft der USA steht laut Elon Musk auf dem Spiel – und die Lösung sieht er in der Einwanderung. In einer hitzigen Diskussion auf X, vormals Twitter, reagierte Musk am 25. Dezember auf einen Post des Unternehmers Mario Nawfal. Dieser hatte auf die wachsende Ingenieurskrise in der amerikanischen Halbleiter- und KI-Branche hingewiesen. "Die USA brauchen mehr als 160.000 Ingenieure bis 2032", schrieb Nawfal und zitierte Studien von Yahoo und McKinsey. Musk kommentierte dies mit einem deutlichen Appell: "Wir brauchen mehr als die doppelte Zahl – und zwar sofort!"