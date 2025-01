Italien will von dem Konzern SpaceX des Tech-Milliardärs Elon Musk nach einem Medienbericht ein besonders sicheres Kommunikationssystem im Wert von 1,5 Milliarden Euro erwerben. Beide Seiten befänden sich in fortgeschrittenen Gesprächen, berichtete Bloomberg News am Sonntag. Geplant sei ein Fünfjahresvertrag, der Regierung in Rom gehe es um eine sichere Kommunikation.