Herbert Kickl schickt sich an, bei der Regierungsbildung in Österreich ein gewichtiges Wort mitzureden. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Österreichs Politik steht vor einer historischen Zäsur. Zumindest Österreichs liberale Medien sehen düstere Zeiten auf das Land zukommen. So würden die aktuellen Ereignisse rund um die Regierungsbildung nach den Parlamentswahlen das "Ausmaß an Chaos" des Rücktritts von Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Jahr 2021 sogar noch übertreffen, schreibt "Die Presse".

Am Wochenende änderte sich die Lage plötzlich. Mit dem überraschenden Rücktritt von ÖVP-Chef Karl Nehammer öffnete sich unter dessen designiertem Nachfolger Stocker die Tür zu einer Koalition mit der FPÖ. Auch Van der Bellen betonte am Sonntag, dass nach dem Rückzug von Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Chef eine neue Situation eingetreten sei.

Van der Bellen: "Wenn, wenn wenn"

Der Nachfrage eines Journalisten, ob er Kickl nach dem Treffen am Montagvormittag den Regierungsauftrag erteilen könnte, wich Österreichs Präsident mit den Worten "wenn, wenn, wenn" aus. Der rechtsradikale FPÖ-Chef hat bisher deutlich gemacht, dass er nur als Kanzler in eine Koalition gehen würde. Die FPÖ war schon mehrmals an der Regierung in Wien beteiligt, allerdings bisher nur als Juniorpartner.