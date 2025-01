Seit Jahren hängt eine mögliche chinesische Invasion Taiwans wie ein Damoklesschwert über Südostasien. Neue Schiffe, die aktuell von der Armee der Volksrepublik gebaut werden, könnten Hinweise darauf geben, dass China genau so eine Invasion weiterhin vorbereitet. In einem Werftkomplex in der Stadt Guangzhou im Süden des Landes haben Militärexperten neue Landungsschiffe im Bau entdeckt, die möglicherweise für eine amphibische Landung auf Taiwan konzipiert sind.

Drei bis fünf dieser Schiffe sollen derzeit gebaut werden. Der Webseite "navalnews.com" zufolge besitzt jedes von ihnen eine mehr als 120 Meter lange Straßenauslegerbrücke, die eine Anlandung an Küstenstraßen oder anderen festen Untergründen ermöglicht. Am Heck der Schiffe befindet sich eine offene Plattform, an der andere Schiffe andocken können. Einige Schiffe sollen außerdem Stützpfeiler besitzen, die bei schlechter Witterung für Stabilität sorgen. Im Fall einer Invasion könnte die chinesische Armee so schnell gepanzerte Fahrzeuge oder Kampfpanzer auf Taiwan anlanden lassen.