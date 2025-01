Der frühere US-General Ben Hodges: Er glaubt nicht, dass das US-Militär auf Befehl Donald Trumps in Grönland einmarschieren würde. (Quelle: IMAGO/Foto Olimpik)

Würde das US-Militär in Grönland einmarschieren? Nein, glaubt ein früherer General – und erklärt die Gründe für seine Vermutung.

Der ehemalige US-General Ben Hodges glaubt nicht, dass das US-Militär auf Befehl von Donald Trump in Grönland einmarschieren würde, um die Insel in der Arktis zu annektieren.

"Es würde mich sehr überraschen, wenn US-Offiziere das tun würden", sagt Hodges der "Bild"-Zeitung. Für ihn klinge eine mögliche Weisung Trumps, in Grönland einzumarschieren, wie ein "illegaler Befehl, einen unprovozierten Angriff auf die Nato-Verbündeten zu starten". Er halte das für "undurchführbar" und "unwahrscheinlich".

Hodges äußert harsche Kritik am künftigen US-Präsidenten

Generell lässt Hodges kein gutes Haar an Trumps Idee, Grönland zu einem US-Bundesstaat zu machen. "Es ist entsetzlich, wenn ein designierter US-Präsident so über das Territorium eines Nato-Verbündeten spricht", sagt er. Solche Gedanken würden dem Zusammenhalt des Militärbündnisses schaden. "Nichts davon ist hilfreich, weil die Russen und die Chinesen es sehr schnell nutzen werden, um zu rechtfertigen, was sie tun."