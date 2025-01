Auslöser für die großen Demonstrationen war der Einsturz eines Bahnhofsdachs in Novi Sad, der Heimatstadt Vučevićs, am 1. November 2024. 15 Menschen wurden dabei getötet. Der Einsturz wird mit der Korruption in der Fortschrittspartei in Zusammenhang gebracht, die praktisch alle Institutionen des Staates kontrolliere und die Demokratie unterhöhle. Seither gibt es in Serbien unter Studierenden, Lehrerinnen und Lehrern und anderen Arbeiterinnen und Arbeitern massiven Widerstand gegen die autoritär agierende Regierung.