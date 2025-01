Wie konnte es zum Schaden am Unterseekabel zwischen Lettland und Schweden in der Ostsee kommen? Die Ursachensuche läuft. Nun gibt es erste visuelle Eindrücke.

Nach der Beschädigung eines Unterseekabels in der Ostsee hat Lettland erste Fortschritte bei der Suche nach der Ursache gemacht. Bei Untersuchungen an der Schadensstelle habe die lettische Marine in Zusammenarbeit mit schwedischen Partnern erste Videoaufnahmen vom Meeresgrund erhalten, sagte Ministerpräsidentin Evika Silina nach der Regierungssitzung in Riga. Demnach sei es sehr wahrscheinlich, dass die beschädigte Stelle des Kabels ausfindig gemacht worden sei. Doch sei die Sichtweite in einer Tiefe von etwa 100 Meter sehr gering, sagte sie. Spezialisten und Ermittler würden die erhaltenen Informationen daher weiter analysieren.